Von Thomas Hahn, Saitama

Megan war da. Angeblich hatte sie sich mit einer Medienakkreditierung in die Super-Arena von Saitama zum Basketballfinale geschmuggelt. Wie sie das genau gemacht hatte, wusste Sue Bird nicht. Aber sie fand es schön, dass ihre Verlobte auf den weitgehend leeren Tribünen saß, als sie mit dem US-Team gegen Japan um Gold spielte. Kaum eine versteht so gut wie Megan, was es bedeutet, eine amerikanische Nationalspielerin zu sein. Denn ihre Verlobte Megan ist Megan Rapinoe, Spielführerin des US-Fußballteams, Bronze-Gewinnerin der Tokio-Spiele, Olympiasiegerin von 2012.

Nach dem Spiel konnten sie kurz sprechen. "Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und dass ich müde bin", erzählte Sue Bird, "sie hat gesagt, dass sie froh und stolz auf mich ist." Sie schaute in die Runde und wusste, dass die Leute, die vor ihr saßen, nicht das gleiche Verständnis wie Megan haben konnten. "Olympia ist hart, Leute", rief Sue Bird ihnen freundlich zu. "Es ist so viel Druck im Spiel."

Point Guard Sue Bird, 40, ist am Sonntag mit den US-Basketballerinnen Olympiasiegerin geworden durch einen 90:75-Sieg über Japan. Natürlich. Sue Bird wird ja immer Olympiasiegerin, wenn sie mit den US-Basketballerinnen bei den Sommerspielen antritt. Wie ihre Weggefährtin Diana Taurasi, 39, war sie schon in Athen, Peking, London und Rio dabei. Immer gewannen sie Gold.

Im Sport makellos sein zu müssen, kann sich anfühlen wie eine Falle

Zwei Spielerinnen mit fünf Olympiasiegen in Serie - der Rekord steht für die Überlegenheit des amerikanischen Frauenbasketball-Teams, das seit 1992 kein Olympia-Spiel verloren hat und seit 2006 auch sonst kein Turnierspiel. Die Siege der US-Basketballerinnen wirken so normal wie das Blau des Himmels und das Grün der Blätter. Aber es schien Sue Bird am Ende ihrer Gold-Tournee wichtig zu sein, dass die Leute verstehen: Genau diese Selbstverständlichkeit ist eben nicht selbstverständlich. Sondern ein Ergebnis von Talent, Teamgeist, Kraft und viel Liebe zum Spiel.

Basketball ist und bleibt eine amerikanische Geschichte - das war die Botschaft der olympischen Turniere von Tokio. Auch die US-Männer um Kapitän Kevin Durant gewannen ihr bestelltes Gold im Finale durch ein 87:82 über Frankreich. Am Anfang der olympischen Tage wackelten sie kurz, ebenfalls gegen Frankreich. 76:83. Aber da hatte die Auswahl aus Spitzenkräften der Profiliga NBA ihren Rhythmus noch nicht, und drei von ihnen, Devin Booker, Khris Middleton und Jrue Holiday, waren erst wenige Stunden vor dem Auftakt vom NBA-Finale zwischen den Phoenix Suns (Booker) und Sieger Milwaukee Bucks (Middleton, Holiday) angereist. Nach der Niederlage fanden sie ihren Rhythmus und hatten keine Probleme mehr.

Detailansicht öffnen Seit Jahren ungeschlagen im Nationaldress: Die Serien-Olympiasiegerinnen Sue Bird (rechts) und Diana Taurasi haben keine Zweifel mehr, sondern Spaß in Japan. (Foto: Brian Snyder/Reuters)

Die Frauen wackelten nicht. Wackeln ist ihnen ja auch im Grunde verboten. Sie müssen immer stark sein. Dominanz verpflichtet, und die Profiliga WNBA ist so viel besser als alle anderen Frauenbasketball-Ligen auf der Welt, dass eine Auswahl aus deren besten US-Profis eigentlich nicht verlieren kann. Aber wenn nur Siege zählen, fehlt die beruhigende Aussicht, sich auch mal einen Ausrutscher erlauben zu dürfen. Sue Bird wiederholte: "Im US-Basketball ist viel Druck."

Jede Ausnahmespielerin ordnet sich der Einheit mit den anderen Ausnahmespielerinnen unter

Im Sport makellos sein zu müssen, kann sich anfühlen wie eine Falle. Sue Bird von Seattle Storm und Diana Taurasi von Phoenix Mercury stehen für eine amerikanische Teamkultur, in der man weiß, wie man damit umgeht. Sie sind Weltreisende in Sachen Basketball. In den WNBA-Pausen haben sie einst zusammen in Russland gespielt. Und über die Jahre haben sie gemeinsam gelernt, wie das geht, mit dem US-Team nicht zu verlieren.

Wie? Indem jede Ausnahmespielerin sich der Einheit mit den anderen Ausnahmespielerinnen unterordnet. Indem sie jedes Spiel ernst nimmt. Und auf der großen Bühne nie über die eigenen Talente hinweghudelt. Sue Bird und Diana Taurasi können das. Selbst am Tag des historischen Finales dachten sie nicht an das Gold, das noch nicht gewonnen war. Sie folgten ihren Routinen. Frühstück um halb acht, letzter Kaffee um viertel nach neun, bevor der Teambus geht. Kein Gedanke über das nächste Spiel hinaus, keine Träumereien. So hat es Diana Taurasi erzählt. "Ich glaube, das kommt mit dem Alter: Du versuchst, dich auf die Aufgabe zu konzentrieren, die vor dir liegt", sagte sie, "und heute war Japan, und wir wussten, Japan wird keinen Spaß verstehen."

Es ist anstrengend, sich immerzu vor der Nachlässigkeit zu schützen, die anfällig für überraschende Niederlagen macht. Der Druck, nicht verlieren zu dürfen, scheint vor allem Sue Bird in den Jahren ihrer US-Team-Karriere immer verfolgt zu haben. "Du gehst am Abend vor dem Spiel ins Bett und denkst: Oh Gott, welchen Spielzug soll ich aufrufen? Was wird passieren? Dir geht so viel im Kopf herum." Und erst wenn das Spiel läuft und die ersten Würfe mit leisem Klatschen durch den Ring fallen, dann kommt die Sicherheit. Bis der Sieg feststeht - und die Vorbereitung auf den nächsten Sieg beginnt.

Vorbei. Zumindest für Sue Bird. Diana Taurasi blieb vage, ob sie 2024 ihr sechstes Gold gewinnen will. Sie sagte im Interview mit dem Sender NBC: "See you in Paris." Und in der Pressekonferenz: "Ich liebe Paris." Aber Sue Bird ließ keinen Zweifel. Kein Ausflug mehr mit dem US-Team zum nächsten Pflichtgold. "Ich werde die Busfahrten vermissen, die Kameradschaft, die dummen Witze", sagte sie. "Ich werde nicht den Stress vermissen." Für Sue Bird soll ein friedlicheres Leben beginnen. Mit Megan.