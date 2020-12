Von Ralf Tögel, München

Detailansicht öffnen Entscheidender Faktor: Münchens Center Jalen Reynolds (oben) lässt sich beim Dunking auch nicht von den Bambergern Devon Hall und David Kravish (v.l.) aufhalten. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Der FC Bayern München hat den Süd-Gipfel gegen Brose Bamberg dank eines starken dritten Viertels verdient mit 84:70 gewonnen und bleibt mit einer Bilanz von 7:1-Siegen als Dritter weiter in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga (BBL). Die Oberfranken haben nun eine ausgeglichene Bilanz in der noch jungen Saison (vier Siege, vier Niederlagen) und halten sich damit immerhin als Achter gerade noch in den Playoff-Rängen.

Als wäre der Vergleich zwischen den ewigen Süd-Rivalen aus München und Bamberg nicht schon speziell genug, so hatte sich der übertragende Sender Magenta Sport überlegt, den Klassiker für die Zuschauer an den Bildschirmen mit etwas technischem Schnickschnack aufzuwerten. Wofür die beiden Trainer Trainer Andrea Trinchieri und Gästecoach Johan Roijakkers mit einem Mikrofon ausgestattet wurden.

Ob es nun dieser Umstand oder die besinnliche Zeit war, jedenfalls gaben sich die verkabelten Protagonisten milde und das erhoffte verbale Spektakel blieb aus. Ein paar Kraftausdrücke der eher harmlosen Art und hin und wieder gebrüllte Anweisungen an die Spieler waren alles. Hätte es eine Wertung geben müssen, wäre sie an den multilingualen Italiener auf Seiten der Münchner gegangen. Der schickte FCB-Nachwuchstalent Matej Rudan wegen eines Fehlers im letzten Viertel rüde vorzeitig in die Kabine. Kollege Johan Roijakkers entpuppte sich als eher ruhiger Vertreter seiner Zunft, was wohl auch am Spiel lag.

Nur in der ersten Halbzeit agierte Bamberg auf Augenhöhe mit dem Münchner Euroleague-Team, doch kurz vor der Halbzeit bestätigte sich das große Manko der Oberfranken: Bamberg ist gegen starke Gegner zu selten in der Lage, die Topleistung über die gesamte Spielzeit abzurufen. In den ersten 20 Minuten lagen die Gäste meist vorne, besonders Topscorer David Kravish (13 Punkte) war kaum zu bremsen. Doch ein Dreier von Paul Zipser (11 Punkte) und sechs leichte Punkte von Nick Weiler-Babb (13) machten aus einem 35:39 einen 43:41-Pausenvorsprung der Gastgeber.

Der Rest der Partie ist schnell erzählt, die Münchner legten im dritten Viertel mehr Energie in die Defensive und gewannen den Abschnitt deutlich mit 22:10. Damit war der Grundstein für einen letztlich ungefährdeten Sieg gelegt. Topscorer der Gastgeber war Jalen Reynolds (17), der unter den Körben einmal mehr entscheidende Akzente setzte.