Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga mit einem furiosen Endspurt die zweite Saisonniederlage verhindert. Der Meister siegte am Samstag gegen den Tabellenvorletzten Bayreuth trotz eines 15-Punkte-Rückstands im vierten Viertel noch 91:83 (40:49), hat nun eine Bilanz von 8:1 Siegen und damit vorübergehend mit dem FC Bayern München gleichgezogen. Bester Berliner Werfer war Jaleen Smith mit 17 Punkten. Ludwigsburg (7:2 Siege) bleibt nach einem 90:76-Erfolg über BG Göttingen weiter in der Spitzengruppe der nationalen Liga. Ulm gelang gegen Crailsheim der dritte Sieg in Serie.