Berlin (dpa/bb) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat die zweithöchste Saison-Niederlage in der Euroleague überrascht, aber nicht übermäßig verunsichert. "Wir sind nicht wirklich geschockt. So etwas kann in der Euroleague immer wieder passieren", sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda nach der deutlichen 80:104-Niederlage am Freitagabend bei Zalgiris Kaunas.

Dabei wähnte man sich vor der Partie mit dem litauischen Serienmeister auf Augenhöhe. Aber von Beginn an lief es nicht bei Alba. In der hitzigen Atmosphäre wurden die Berliner von der ersten Minute an vom Schlusslicht überrannt. "Sie haben von Beginn an mit sehr viel Energie gespielt, wir hingegen nicht", resümierte Trainer Aito Garcia Reneses. Für Ojeda ließ sein Team eigentlich alles vermissen. "Konzentration, Energie, Intensität und der nötige Fokus. Das hatte gefehlt", sagte der Spanier.

Warum die Berliner nach zuletzt guten Auftritten und Siegen in Piräus und Belgrad in Litauen so sehr unter die Räder kamen, konnte man sich Alba nicht wirklich erklären. "Möglicherweise haben wir uns ja zu wohl gefühlt durch die Erfolge der letzten Woche", vermutete Ojeda.

Mit der 14. Niederlage im 21. Euroleague-Spiel ist Alba wieder auf den drittletzten Platz abgerutscht. Der Fokus geht jetzt aber zunächst wieder auf die Bundesliga. Dort empfangen die Berliner am Montag die Hakro Merlins Crailsheim (20.30 Uhr/Magentasport). "Ich erwarte jetzt eine Reaktion der Mannschaft", kündigte Ojeda an und warnte auch gleich: "Das wird ein schwieriges Spiel, weil sie uns alles abverlangen werden."