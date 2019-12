Berlin (dpa/bb) – Bei Alba Berlin herrschte nach der verhinderten Pokalpleite Erleichterung. Dank der Aufholjagd beim 82:77-Erfolg im Viertelfinale am Sonntag gegen den Mitteldeutschen BC darf der Hauptstadtclub weiter auf den ersten Titel seit drei Jahren hoffen. "Das war ein klassisches Beispiel, wie man sich selbst verunsichern kann", sagte Manager Marco Baldi. "Irgendwann kommt die Zitterhand und es geht am Ende gar nichts mehr. Man muss froh sein, dass man die Kurve noch gekriegt hat."

Vor allem in der ersten Hälfte zeigte das Team von Trainer Aito Garcia Reneses eine seiner schwächsten Leistungen dieser Spielzeit. "Das zweite Viertel war das schlechteste in diese Saison", gestand Spielmacher Martin Hermannsson. Bis Mittwoch wird sich Alba gewaltig steigern müssen. Dann empfangen die Berliner in der Euroleague den Dauerrivalen Bayern München (20.00 Uhr/Magentasport). "Hoffentlich hatten wir die ganzen Fehlversuche schon am Sonntag", sagte Hermannsson.

Vor allem muss Alba wieder seine Intensität wiederfinden. "Mit nachlassender Trefferquote hat sie auch nachgelassen. Wir sind von unserem Spiel abgerückt. Das ist genau das, was nicht passieren darf", kritisierte Baldi. Zumindest verhinderte die Mannschaft eine Blamage. "Wenn wir verloren hätten, hätte ich die nächsten drei Wochen nicht mehr schlafen können", meinte Hermannsson.

Die Chance auf den ersten Titel unter Aito ist weiter vorhanden. "Wir wollen den Pokal gewinnen. Er ist ja auch finanziell lukrativer geworden", sagte Baldi. Doch im Halbfinale wartet Brose Bamberg als hohe Auswärtshürde. Vergangene Saison verlor Alba ebenfalls bei den Franken im Pokalfinale. "Für die richtige Revanche wäre ein Heimspiel wäre besser gewesen", sagte Hermannsson.