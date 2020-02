Alba Berlin verliert Verfolgerduell in Oldenburg

Oldenburg (dpa/bb) - Drei Tage nach der bitteren Euroleague-Pleite gegen Fenerbahce Istanbul hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Am Sonntagabend unterlagen die Berliner nach einer lange Zeit müden Vorstellung vor 6200 Zuschauern beim Verfolger EWE Baskets Oldenburg mit 88:93 (45:51). Alba bleibt aber weiter Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Peyton Siva mit 18 und Martin Hermannsson mit 17 Punkten.

Alba startete zunächst gut in die Generalprobe für das Pokalfinale in zwei Wochen und ging gleich 4:0 in Führung. Doch anschließend kamen die Gastgeber offensiv ins Rollen. Sie trafen viele ihrer Würfe, Alba hingegen wirkte unkonzentriert, war fast immer einen Schritt zu spät dran. Schon nach dem Ende des ersten Viertels war der Rückstand zweistellig (15:25).

Im zweiten Viertel kämpfte sich Alba wieder heran, dominierte dabei bei den Offensivrebounds. Doch immer, wenn die Berliner wieder aufschlossen, hatte Oldenburg die passende Antwort. Selbst ein 9:0-Lauf der Gäste konnte die Niedersachsen nicht schocken. Vor allem mit Drei-Punkt-Würfen kamen sie zum Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel kam Alba deutlich wacher aus der Kabine. Nach gut 25 Minuten kamen die Berliner wieder auf einen Zähler heran (57:58). Doch anschließend verpassten es die Gäste mehrfach, in Führung zu gehen. Stattdessen drehte Oldenburg wieder auf und zog mit einem 19:2-Lauf davon. Im Schlussviertel kämpfte sich Alba wieder zurück, anderthalb Minuten vor Ende sogar auf vier Zähler heran (86:90). Doch die Aufholjagd kam zu spät.