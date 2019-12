Berlin (dpa/bb) - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Am Sonntag siegte der deutsche Vizemeister bei medi Bayreuth mit 82:78 (45:34). Die Franken hatten zuvor vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Alba bleibt mit dem Erfolg Tabellendritter. Beste Berliner Werfer waren Niels Giffey mit 15 und Luke Sikma mit 14 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste in Tyler Cavanaugh, Johannes Thiemann, Bogdan Radosavljevic, Tim Schneider und Stefan Peno gleich auf ein ganzes Quintett verzichten. Und trotzdem kam sein Team gleich gut in die Partie. Schnell lagen die Gäste 10:2 in Führung und dominierten die Partie. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 21:9. Bis dahin hatten die Berliner das Spiel im Griff.

Doch im zweiten Abschnitt tat sich Alba deutlich schwerer. Bayreuth verteidigte nun intensiver und kam mit einem 10:0-Lauf wieder heran. Die Partie wurde zunehmend hitziger, aber die Berliner behielten die Ruhe. Auch als die Franken nach gut 15 Minuten erstmalig 30:28 in Führung gingen. Die Gäste konterten mit einem 17:4-Lauf und gingen so mit einer zweistelligen Führung in die Pause.

Gegen Mitte des dritten Viertels bekam Alba dann aber vor allem durch die aggressive und offensive Verteidigung Probleme. Die Franken kamen wieder auf 61:64 heran. Aber Alba spielte weiter ohne Hektik und konnte sich im letzten Abschnitt wieder auf 74:61 absetzen. In der Schlussphase machten es die Berliner noch einmal unnötig spannend, brachten den Sieg aber über die Zeit.