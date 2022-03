Von Katalina Farkas

Wie gleicht man einen Zwei-Punkte-Rückstand aus, wenn nach dem eigenen Einwurf nur noch 2,9 Sekunden zu spielen sind? In der Theorie ist es einfach: Man setzt auf ein System, das einer Spielerin den freien Wurf oder den Zug zum Korb ermöglicht. In der Praxis kann man es auch etwas unkonventioneller angehen, so wie Asha Thomas. Die Spielmacherin der Angels Nördlingen entschied sich am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Saarlouis für den Basketball-Bauerntrick: Sie spielte den Einwurf von der Baseline aus in den Rücken ihrer Gegenspielerin und nahm den Ball danach selbst auf. Ihr anschließender Wurf erreichte zwar nicht den Korb, wohl aber Power Forward Kim Pierre-Louis, die ihn aus der Luft pflückte und noch im Sprung ins Netz bugsierte. Nicht unbedingt feinstes Set Play, aber mutig - und noch dazu ein Buzzer-Beater, der den Nördlingerinnen die vierte Overtime der Saison bescherte. Es sollte die erste erfolgreiche sein: Nachdem beide Teams nach der regulären Spielzeit 72 Punkte erzielt hatten, konnte Nördlingen das Spiel am Ende mit 80:73 klar für sich entscheiden.

Zuvor hatten die Nördlingerinnen in der ersten Spielhälfte gezeigt, dass eine starke Verteidigung viele Ballverluste auf der gegnerischen Seite provozieren kann. So konnten sie nicht nur einen anfänglichen Rückstand ausgleichen, sondern lagen zwischendurch sogar zwölf komfortable Punkte vorne. Mangelnde Konzentration, wenige Rebounds und eine insgesamt deutlich schwächere Verteidigung in der zweiten Hälfte ermöglichten Saarlouis dann jedoch viele einfache Punkte und einen ebenfalls zweistelligen Punktevorsprung. Erst kurz vor Schluss schien man sich beim Tabellenneunten aus Nördlingen zu berappeln, störte die Angriffe der Gegnerinnen immer wieder - und schaffte es, das Spiel noch einmal zu drehen.

Mit 25 Punkten und 12 Rebounds demonstriert die routinierte Kim Pierre-Louis ihre Wucht unter dem Korb

Der Sieg ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum erklärten Saisonziel: dem Erreichen der Playoffs. Er ist besonders wichtig, weil die Saarlouis Royals den Tabellenplatz belegen, den man in Nördlingen unbedingt erreichen will: Rang acht. Nördlingen steht nach dem 24. Spieltag zwar immer noch auf Platz neun, nun aber punktgleich mit den Gegnerinnen. "Das Spiel war ein echter Befreiungsschlag", sagt der Sportliche Leiter Martin Fürleger mit Blick auf die Tabellensituation und die mentale Verfassung der Spielerinnen, nachdem die Duelle gegen Keltern und Freiburg zuletzt in deutlichen Niederlagen endeten. Nicht nur, dass der Abstieg jetzt rechnerisch beinahe unmöglich ist: "Jetzt ist auch nach oben hin wieder alles drin."

Dazu trugen auch die im Januar verpflichteten Zugänge bei. Mit 25 Punkten und 12 Rebounds demonstrierte die routinierte Kim Pierre-Louis ihre Wucht unter dem Korb. Nina Rosemeyer, die zuletzt beim spanischen Zweitligisten Pamplona spielte, kam zwar nur auf fünf Punkte, zeigte aber in den entscheidenden Spielminuten, dass Souveränität keine Frage des Alters ist. "Nina ist eine unheimlich talentierte und flexible Spielerin, die sich ihre Minuten auf dem Spielfeld hart erarbeitet hat", sagt Fürleger über die 20-jährige Jugendnationalspielerin. Die Angels wollen sie zur gestandenen Erstligaakteurin ausbilden: "Dazu gehört auch, dass man auf dem Spielfeld Fehler machen darf, ohne danach direkt auf die Bank zu müssen."

Drei Siege müssen die Angels aus den verbleibenden vier Spielen mitnehmen

Trainer Ajtony Imreh hält das so, der von Rosemeyer schon bei deren Verpflichtung begeistert war. Doch am Samstag war es ein anderer, der sie in der Schlussphase auf dem Feld beließ, trotz zweier verpatzter Korbleger und eines Blocks durch Gegnerin Leah Scott - denn Coach Imreh hatte dem Spiel coronabedingt kurzfristig fernbleiben müssen. Er wurde von Imre Szittya, 66, vertreten, den er erst am Vormittag von seinem Ausfall informieren konnte. Der ehemalige Nationaltrainer, der auch schon Nördlingen trainiert hatte, sprang ein, "drei Stunden" habe er noch zur Vorbereitung gehabt. Rosemeyer jedenfalls zeigte auch in dieser Schlussphase, dass sie ein Spiel lesen und verstehen kann, verwandelte einen Freiwurf und verteilte wichtige Assists.

Mit ihrer Verpflichtung unterstreicht der Verein auch sein Selbstverständnis als Ausbildungsklub. Auf junge Talente zu setzen, ist ebenso Philosophie wie reine Notwendigkeit - finanziell ist Nördlingen weit von den Etats anderer Bundesligavereine entfernt. "Da stellt sich dann schnell die Frage, ob man seine Mittel für ein oder zwei Spitzenspielerinnen ausgeben will oder sich nicht doch lieber in der Breite solide aufstellt", sagt Fürleger. Nach zwei von vielen Verletzungen und coronabedingten Ausfällen geprägten Spielzeiten tendiert er ganz eindeutig zur gut besetzten Bank.

Im vergangenen Jahr standen sie Nördlingen nach einer durchwachsenen Saison ebenfalls auf Platz neun, nun setzen sie in Nördlingen alles daran, in der Tabelle noch weiter nach oben zu klettern. Drei Siege müssen die Angels aus den verbleibenden vier Spielen mitnehmen. Für Fürleger eine schwere Aufgabe, aber keine unmögliche. Gegen die Abstiegskandidatinnen aus Düsseldorf und Heidelberg setzt er stark auf Sieg, gegen Marburg und Osnabrück, in der Tabelle vor Nördlingen, könnte es knapp werden. Aber, so Fürleger: "Es gibt kein Team in der Liga, das wir nicht schlagen können."