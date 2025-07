Die Basketball-Bundesliga (BBL) ändert zur kommenden Saison den Spielrhythmus in den Play-offs. Ab der Spielzeit 2025/2026 werden alle drei Runden nach dem 2-2-1-Schema ausgetragen, wie die Klubs bei der jüngsten Liga-Tagung beschlossen. Dabei trägt das in der Hauptrunde besser platzierte Team zunächst zwei Heimspiele aus, dann spielt die andere Mannschaft zweimal daheim. Ein mögliches Spiel fünf würde stets das höher gesetzte Team in eigener Halle absolvieren.