Bayreuths Wells in Quarantäne

Die Basketballer von Medi Bayreuth starten dezimiert in die Vorbereitung - unter anderem wegen eines Corona-Falls. Bei Spielmacher Cameron Wells sei ein Test positiv ausgefallen, der vorhergehende beim Eintreffen in Deutschland sei noch negativ gewesen, teilt der Verein mit. Wells befinde sich in Quarantäne, ihm gehe es aber gut. Alle andere Spieler seien nicht betroffen, ebenso wenig Trainer und Betreuer. Ebenfalls verzichten muss der Erstligist auf Moritz Sanders, mit 2,10 Meter der Größte im Team. Bei ihm sei eine Rücken-OP notwendig geworden, weshalb man den Vertrag mit dem Zugang vorerst "auf Eis gelegt" habe.