In die Bundesliga sind die Oberfranken mit einer überraschenden Niederlage in Gießen gestartet, nun will die Mannschaft die Qualifikation für den Europe Cup erfolgreich meistern.

Von Christoph Leischwitz

Der Europe Cup, das sei ein bisschen eine "mission incomplete", eine unerfüllte Mission, sagt Raoul Korner. Denn vor knapp zwei Jahren hatte Medi Bayreuth zwar das Final Four erreicht, welches dann aber aus weltweit bekannten Gründen ersatzlos gestrichen wurde. Wie weit die Reise nun gehen muss, um als erfüllt zu gelten, ist noch nicht geklärt. Jedenfalls flogen die Bayreuther Basketballer am Montag ins ferne Krasnojarsk, um sich erst einmal für die neue Hauptrunde des vierthöchsten kontinentalen Wettbewerbs zu qualifizieren. International wieder gut dazustehen, das ist den Oberfranken wichtig, nicht zuletzt deshalb habe man den Kader etwas breiter und erfahrener aufgestellt als sonst, hatte Korner während der Vorbereitung erklärt. Allerdings hat die Mannschaft am vergangenen Wochenende im nationalen Wettbewerb eine weitere "mission incomplete" hinterlassen: Sie verlor zum Saisonauftakt der Basketball-Bundesliga (BBL) völlig überraschend 74:86 bei den Gießen 46ers, einem Außenseiter und zugleich Angstgegner, den man schon in der vergangenen Saison nicht bezwingen konnte. Die Gießener sind nur deshalb in der Liga vertreten, weil das ProA-Team aus Leverkusen keine Lizenz beantragt hatte.

Beim Gastspiel in Hessen verlief lange Zeit vieles nach Plan. Gleich mehrere Zugänge machten deutlich, wie wertvoll sie im Verlauf der Saison werden können. Forward Terry Allen etwa traf in der ersten Halbzeit 100 Prozent seiner Würfe, weil er immer wieder völlig unbedrängt zum Wurf kam; der 27-jährige US-Amerikaner, der am zweiten Spieltag auf seinen Ex-Klub aus Hamburg trifft, war dann auch mit 19 Punkten der erfolgreichste Werfer beim BBL-Auftakt. Auch der Este Janari Joesaar schien zunächst seine oft guten Leistungen aus der Vorbereitung bestätigen zu können.

Kollektiver Blackout: Bayreuth beherrscht Spiel und Gegner, verliert die Kontrolle und das Schlussviertel mit 8:25 Punkten

Keine drei Minuten waren im dritten Viertel noch zu spielen, da führten die Bayreuther noch mit 13 Punkten. Danach aber gaben sie das Spiel komplett aus der Hand, durch eine phasenweise unorganisierte Verteidigung ebenso wie durch die fehlende Treffsicherheit. Man habe gewusst, so Korner, dass die Gießener "talentierte Spieler in ihren Reihen haben, und wenn diese treffen und wir unsere Freiwürfe und Korbleger hingegen nicht, kann sich die Partie schnell drehen. Das ist passiert." Wobei in dieser Phase die Bayreuther ihrerseits auch viel Talent darin zeigten, einen verunsicherten Gegner, der in eine ungewisse Saison startet, bestmöglich zurück ins Spiel zu holen. "Es fehlt vielleicht noch ein bisschen Abstimmung. Wir haben in der Vorbereitung gute Ansätze gezeigt, aber auch das schlechte Gesicht, so wie jetzt zum Ende des Spiels", analysierte Bayreuths Center Andreas Seiferth.

In Sibirien nun werden sie versuchen, vor allem ihr gutes Gesicht zu zeigen, um in den Europe Cup einzuziehen. Es ist in mehrfacher Hinsicht eine Reise ins Ungewisse: Der Gegner für das Halbfinale, das an diesem Mittwoch um 12 Uhr deutscher Zeit ausgetragen wird, stand erst seit Dienstag fest: Es handelt sich um SZTE Szeged aus Ungarn, das unter anderem mit dem Ex-Würzburger Taylor Persons aufwartet. Während Bayreuth für das Halbfinale gesetzt war, musste Szeged seine Mission im Viertelfinale beginnen - und besiegte am Dienstag TFT Skopje deutlich mit 92:76. Das zweite Halbfinale tragen Ausrichter Krasnojarsk und Hapoel Haifa aus (Mittwoch, 15 Uhr MESZ). Das Finale beginnt am Donnerstag um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Möglicherweise genügt es aber auch schon, ins Endspiel einzuziehen - Korner konnte das vor der Abreise gar nicht so genau sagen. Insgesamt finden in dieser Woche drei weitere Qualifikationsturniere statt (wobei Bayreuth in der Auslosung den mit Abstand am weitesten entfernten Austragungsort erwischt hatte). Zwei Final-Verlierer sollen noch in den Europe Cup nachrücken - nach welchem Modus aber diese Entscheidung getroffen wird, war ebenfalls noch unklar.

"Wir haben einen klaren Auftrag, wissen aber auch, dass es extrem schwierig wird. So eine Reise mit der Zeitumstellung ist für uns komplettes Neuland, aber es gilt auch für die Gruppe, in die wir gelost wurden", sagte Korner über das Mini-Turnier in Russland. Sollten die Oberfranken die Hauptrunde erreichen, würde diese auch schon in zwei Wochen starten - was eine nicht unerhebliche Zusatzbelastung bedeuten würde. Doch bis spätestens Donnerstag wird sich schon einmal entscheiden, wie viele Missionen die Bayreuther in der neuen Spielzeit überhaupt haben werden.