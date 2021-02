Die Bundesliga-Basketballer von Medi Bayreuth haben sich mit einer Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet. Das Team von Trainer Raoul Korner unterlag am Sonntagabend gegen Oldenburg 82:91 (42:42). Mit einer Bilanz von sechs Siegen und 13 Niederlagen finden sich die Oberfranken in der Tabelle damit auf Position 14. "Wir haben drei Viertel lang eigentlich ganz gut mitgehalten", meinte Flügelspieler Osvaldas Olisevicius, der mit 22 Punkten bester Werfer der Bayreuther war. "Im letzten Spielabschnitt haben wir dann jedoch irgendwie den Fokus verloren. Vielleicht waren wir müde oder es waren zu viele Spiele, aber da haben wir nachgelassen. Jetzt bleibt uns dank der Nationalmannschaftspause etwas Zeit, um an unseren Defiziten zu arbeiten und natürlich auch, um etwas zu verschnaufen, das wird uns gut tun." Am Samstag, 27. Februar (20.30 Uhr), treten die Bayreuther zum nächsten Bundesliga-Spiel bei den Jobstairs 46ers in Gießen an.