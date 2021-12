Vor dem letzten Viertel lagen die Bayreuther Basketballer im Bundesliga-Spiel gegen die Skyliners Frankfurt noch mit sechs Punkten (59:65) hinten, und wenig deutete daraufhin, was sich in den letzten zehn Minuten noch abspielen würde. Fünf Minuten später hatte Bayreuths Kapitän Bastian Doreth () einen 10:0-Lauf initiiert, Bayreuth hatte das Spiel gedreht - und gewann dank eines 26:7 in diesem finalen Durchgang noch deutlich mit 85:72 Punkten. Überragender Akteur war Bayreuths Kapitän, Doreth steuerte neben 21 Punkten acht Assists bei. Es läuft derzeit richtig gut für den 32-jährigen Spielmacher, der kürzlich von Bundestrainer Gordon Herbert für die Weltmeisterschaftsqualifikation zurück ins deutsche Nationalteam geholt wurde. Bayreuth steht nun auf Rang zehn, der Rückstand auf die Playoff-Plätze der besten Acht schrumpfte auf zwei Zähler. Weniger gut lief es für Würzburg, das zu Hause trotz eines starken letzten Viertels (30:20) Braunschweig 86:87 unterlag. Zur Halbzeit hatten die Gäste noch klar 46:36 geführt, dann traf Würzburgs Topscorer Tomasz Gielo (19 Punkte) immer besser und die Unterfranken unterlagen nur hauchdünn.