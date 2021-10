Gegen Ende schmolz der lange Zeit so deutliche Vorsprung noch dahin, doch die Bundesliga-Basketballer von Medi Bayreuth ließen sich nach der langen Reise ins ferne Sibirien den Erfolg nicht mehr nehmen: Dank einer über drei Viertel konzentrierten Leistung bezwang die Mannschaft von Raoul Korner im Finale des Qualifikationsturniers zum Europe Cup die Mannschaft von Hapoel Haifa 80:75 (43:35). Am Mittwoch hatte sich Bayreuth mit einem 84:77-Halbfinal-Sieg über Szeged aus Ungarn für das Endspiel qualifiziert, Haifa hatte etwas überraschend den Gastgeber Krasnojarsk bezwungen.

Im Finale leisteten sich die Bayreuther zwar einige Flüchtigkeitsfehler, zudem gerieten einige Spieler in Foulprobleme; die deutlich höhere Trefferquote aus dem Feld gab jedoch den Ausschlag. So steuerten gleich fünf Spieler eine zweistellige Punktzahl bei, am erfolgreichsten waren Janari Joesaar und Terry Allen mit je 14 Punkten. Zum Auftakt des Europe Cups haben die Bayreuther dann eine deutlich kürzere Reise anzutreten: Am 13. Oktober spielen sie bei den Kapfenberg Bulls in Graz in Korners Heimatland Österreich. Nach der Rückkehr aus Russland wartet auf die Oberfranken aber erst einmal ein Heimspiel: Am kommenden Dienstagabend (19 Uhr) empfangen sie die Hamburg Towers zum Achtelfinale im BBL-Pokal.