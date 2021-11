Es ist unwahrscheinlich, dass Bayreuths Basketball-Coach Raoul Korner am Samstag des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Rolf Rüssmann gedachte, aber ein bisschen ähnlich zu dessen wohl bekanntestem Zitat drückte er sich dann doch aus. "Wenn wir hier schon nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt", hatte Rüssmann einst vor einem Spiel gegen Dortmund angeregt, Korner wiederum sagte nun nach einem 89:87-Zittersieg in Heidelberg: "Wenn man nicht gut spielt, dann wenigstens hart!" Das habe sein Team getan in jenem dritten Viertel, in dem es zunächst "ins Schlackern gekommen" sei, sich dann aber wieder in die Partie hineingebissen habe.

Nach ausgeglichener erster Hälfte, in der die Gastgeber nicht trafen und die Gäste kaum abprallende Bälle ergatterten, lagen die Bayreuther kurz vor Ende des dritten Viertels mit elf Zählern zurück, 58:69. 23 Offensivrebounds gaben sie in dieser Partie her. Im Schlussabschnitt gelang ihnen aber ein 13:0-Lauf zur 85:78-Führung. Neben den schon zuletzt stark spielenden Cameron Wells, Martynas Sajus und Kevin Wohlrath überzeugte auch Terry Allen mit 16 Zählern. Am Ende reichte das mit etwas Glück zum zweiten Bayreuther Saisonsieg.

Trainer Denis Wucherer hätte vermutlich einiges dafür gegeben, wenn auch sein Team den Drang verspürt hätte, dem Gegner wenigstens das Parkett zu zerkratzen, doch seine Würzburger blieben auch im vierten Auswärtsspiel der Saison erfolglos. Bei der 79:87-Niederlage in Bonn lagen sie von Beginn an zurück und waren vor allem im zweiten und dritten Abschnitt nicht ebenbürtig. Nur im ersten und letzten Viertel habe man sich gewehrt, stellte Wucherer fest. Auch den Unterfranken gelang dann zwar ein 10:0-Zwischenspurt, der sie allerdings nicht in Führung, sondern mit 78:81 nur mal kurz in Reichweite der Gastgeber brachte. "Wir waren nicht bereit und haben den Ball zu oft weggeschmissen", urteilte Kapitän Felix Hofmann später, "wir hatten in der ersten Halbzeit zwölf Ballverluste, die uns richtig weh getan haben."

Am Sonntag gelang dann Brose Bamberg ein Favoritensieg und damit die Rückkehr in die Erfolgsspur, nachdem sich das Team durch Niederlagen gegen Berlin (89:101) und Braunschweig (84:90) zuvor von der Tabellenspitze verabschiedet hatte. Allerdings war es auch beim Tabellenletzten Frankfurt, der seinerseits zuletzt mit einem Sieg gegen Ulm überrascht hatte, ein hartes Stück Arbeit. Bamberg setzte sich letztlich 77:72 (45:34) durch.