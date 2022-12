Nach fünf Niederlagen in Serie gewinnt der Gastgeber das Oberfranken-Derby mit 92:86 Punkten und zieht Bamberg ebenfalls tief in den Abstiegskampf.

Von Ralf Tögel

Brandon Childress wusste schon, was passieren wird. Offenbar war der Spielmacher der Bayreuther Basketballer von den Kollegen gut darüber informiert worden, dass die Partie gegen Brose Bamberg eine ganz besondere ist. Der 25-jährige US-Amerikaner, der erst im Sommer aus dem estnischen Tallinn nach Bayreuth gewechselt war, stand zwar zum ersten Mal in diesem oberfränkischen Derby auf dem Parkett, aber "wir wussten, dass die Fans hier sein werden und wir unser erstes Spiel vor ausverkauften Rängen in dieser Saison spielen werden". So kam es dann auch, 3400 Zuschauer bildeten den würdigen Rahmen in der erstmals ausverkauften Oberfrankenhalle, was das Team von Trainer Lars Marsell, angeführt von Topscorer Childress mit 24 Punkten, mit einem 92:86-Sieg zurückzahlte.

Es war erst der dritte Saisonsieg bei neun Niederlagen. Bayreuth steckt als Drittletzter mitten im Abstiegskampf. Freilich muss man erwähnen, dass die Oberfranken zuletzt fünfmal auswärts anzutreten hatten. "Wir sind froh, dass wir endlich einen Sieg geholt haben. Es ist nicht einfach für eine junge Mannschaft, die jetzt einen Monat auswärts unterwegs war, hier so aufzutreten und kaltschnäuzig offensiv zu spielen", freute sich Coach Marsell.

Ganz anders klangen die Worte vom Kollegen aus Bamberg, Oren Amiel musste sich ein weiteres Mal bei seinen Fans entschuldigen: "Es ist ein schwieriger Moment für uns. Das ist nicht das, was wir unseren Fans zeigen wollen. Ich fühle mich schlecht gegenüber den Zuschauern und dem Verein." Eigentlich wollte der ehemalige Serienmeister um die Playoffs mitspielen, rangiert bei ebenfalls erst drei Siegen und acht Niederlagen als Tabellenfünfzehnter nun allerdings ebenfalls in akuter Abstiegsnot. Für die Gäste traf Center Solomon Young mit 17 Punkten am besten.