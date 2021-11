Das 100. Spiel einer Bayreuther Basketballmannschaft in den europäischen Wettbewerben war nicht schön, aber spannend: Am vierten Spieltag im Europe Cup hielten die Kapfenberg Bulls beim Gastspiel in der Oberfrankenhalle stark mit. Auch ohne ihren angeschlagenen Center Justin Briggs lagen die Steirer bis in die Schlussphase der Partie gleichauf. Am Ende behielten die Bayreuther mit 83:79 (46:38) die Oberhand und so im vierten Spiel der ersten Gruppenphase ihren dritten Sieg einfahren konnten. "Wir konnten unsere Überlegenheit unter dem Korb nicht nutzen, da wir von außen schlecht trafen", meinte Trainer Raoul Korner. "Das hat das Spiel extrem schwierig gemacht. Aber was zählt, ist der Sieg." Beste Werfer für Medi Bayreuth waren Terry Allen (22 Punkte) und Andreas Seiferth (15). Auch Kevin Wohlrath (12) wusste auf beiden Seiten des Spielfeldes zu überzeugen und empfahl sich einmal mehr für mehr Spielzeit.