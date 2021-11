Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague den nächsten Rückschlag erlitten. Beim französischen Klub AS Monaco unterlagen die Münchner am Freitagabend nach einer schwachen Vorstellung 71:94. Es war am 9. Spieltag bereits die sechste Niederlage. Die Münchner erwischten einen schlechten Start und ließen Monaco in der ersten Hälfte bis auf 14 Punkte davonziehen. "Wir leisten uns Millionen dumme Turnovers", klagte Trainer Andrea Trinchieri in einer Auszeit. Topscorer der Münchner, die sich 20 Ballverluste leisteten, war Vladimir Lucic mit 15 Punkten. An diesem Sonntag treten die Münchner im Viertelfinale des BBL-Pokals bei den Niners Chemnitz an.