Von Ralf Tögel

Die Basketballer des FC Bayern bleiben in der Euroleague in der Erfolgsspur: Am Freitagabend bezwangen sie im heimischen Dome den französischen Meister Asvel Villeurbanne mit 76:62 Punkten und festigten den dritten Tabellenplatz. Es war bereits der neunte Sieg, damit hat der FCB nach 13 Spielen bereits einen Erfolg mehr als in der vorigen Saison nach 28 Versuchen. Der französische Meister war der erwartet unangenehme Gegner, aber die Bayern zeigten vor allem in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und lagen zur Pause mit 42:25 vorn. Zwar kämpfte das Team aus Lyon unbeirrt weiter, der FCB-Sieg geriet aber nicht in Gefahr. Jalen Reynolds (17), Nihad Djedovic und Leon Radosevic (je 11) punkteten zweistellig. Am Sonntag gastieren in der Bundesliga die Gießen 64ers in München.