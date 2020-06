Die Basketballer des FC Bayern München haben die nächste Niederlage kassiert: In einem engen und intensiven Viertelfinale unterlag der deutsche Meister gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 83:87 Punkten. Nun droht den Gastgebern im Rückspiel, die K.o.-Runde wird im Best-of-two-Modus ausgetragen, am Freitagnachmittag (16.30 Uhr) das vorzeitige Aus.

Dabei zeigten sich die Münchner im Vergleich zur 81:89-Pleite gegen Oldenburg im letzten Vorrundenspiel klar verbessert. Die Defensive agierte von Beginn an bissig, der Ball lief flott durch die Reihen und die Spieler fischten viele Bälle vom Brett - all das hatte Trainer Oliver Kostic energisch angemahnt. 9:2 führte der Titelverteidiger schnell, ehe er doch wieder in die alten Muster verfiel: ein paar Ballverluste und Fehlwürfe und Ludwigsburg war zurück - und lag 21:15 nach dem ersten Viertel in Führung.

Doch der Meister konterte, zeigte die bisher so vermisste Entschlossenheit, von der Bank kamen viele Emotionen, die Spieler feuerten sich gegenseitig an. Vor allem auf den Guard-Positionen präsentierte sich der Titelverteidiger besser als in den Partien bisher, T. J. Bray zeigte eine seiner besten Vorstellungen und sammelte bis zur 42:36-Pausenführung zwölf Punkte. Das Spiel aber blieb eng, Ludwigsburg bleib immer gefährlich. Auch der große Einsatz von Topscorer Danilo Barthel (20 Punkte) sowie die zweistellige Punktausbeute von Maodo Lo (11) und Leon Radosevic (11) reichten nicht gegen leidenschaftlich kämpfende Riesen. In deren Reihen überragte Marcos Knight mit 17 Punkten und 11 Rebounds, Hans Brase (18), Thomas Wimbush (16) und Jaleen Smith (13) trafen zweistellig - nun hat Ludwigsburg alle Trümpfe auf seiner Seite.