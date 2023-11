Drei Tage nach ihrer 68:74-Niederlage in der Euroleague bei Roter Stern Belgrad haben die Basketballer des FC Bayern München in der Bundesliga nicht die erwartete Reaktion gezeigt: Sie verloren auch dort am Sonntagabend knapp, wobei das 81:83 bei den Löwen Braunschweig, bis dahin 13. der Tabelle, durchaus überraschend kam. Im 14. BBL-Heimspiel gegen München war es der erste Sieg für die Braunschweiger, die nach 16 Minuten erstmals einen zweistelligen Vorsprung hatten. Zur Pause verkürzten die Münchner zwar auf 40:44, und drei Minuten vor dem Ende brachte sie Andreas Obst erstmals seit dem ersten Angriff wieder in Führung, doch Braunschweigs T.J. Crockett (20 Punkte) traf in der Schlussminute einen vorentscheidenden Dreier. Die Bayern liegen nun hinter ihrem Euroleague-Konkurrenten Alba Berlin nur im Verfolgerfeld.