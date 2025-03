Trotz einer Aufholjagd haben Bayern Münchens Basketballer in der EuroLeague gegen Anadolu Efes Istanbul verloren. Beim Stand von 90:93 kurz vor Schluss hatten die Bayern gleich vier Möglichkeiten hintereinander, per Dreipunktewurf auszugleichen. Aber Carsen Edwards und Andi Obst warfen je zwei Versuche auf den Ring. Istanbuls Routinier und Topscorer Shane Larkin (25 Punkte) warf dagegen kurz darauf zwei Freiwürfe in den Korb, so gewann Istanbul eine umkämpfte Partie 97:92.

Die Mannschaft von Gordon Herbert war gut in das richtungsweisende Spiel gestartet, ging zügig 12:6 in Führung, ließ dann aber nach. Die Verteidigung wirkte lethargisch, und vorne fielen die offenen Würfe nicht. Die Istanbuler, die mit dem Druck in den mit 11200 Zuschauern ausverkauften SAP Garden gereist waren, in München gewinnen zu müssen, um sich nicht vorzeitig aus dem Rennen um die Playoffs zu verabschieden, waren zunächst die bessere Mannschaft. Immer wieder schafften sie es, zu leichten Punkten zu kommen. Angeführt vom überragenden Nick Weiler-Babb (18 Punkte), bliesen die Bayern nach der Pause zur Aufholjagd, die am Ende vergeblich war. Am Montag empfangen die Bayern Spitzenreiter Ulm zum Duell um Tabellenplatz eins in der Bundesliga.