29. März 2019, 23:17 Uhr Basketball Bayern verlieren

Der deutsche Meister Bayern München hat in Istanbul die letzte Chance auf die Euroleague-Playoffs verspielt. Die Münchner verloren 87:92.

Von Ralf Tögel

Ausgerechnet beim Tabellenletzten haben die Basketballer des FC Bayern die letzte theoretische Chance auf den Einzug in die Runde der letzten Acht in der Euroleague vergeben. Mit 87:92 verlor der deutsche Meister bei Darussafaka Istanbul und hat vor dem letzten Hauptrundenspiel im höchsten europäischen Wettbewerb keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs. Mit 13:16 Siegen bleibt München Zwölfter und verabschiedet sich gegen Herbalife Gran Canaria am kommenden Freitag im Audi Dome aus der Euroleague.

Es war einmal mehr eine unnötige Niederlage gegen einen Gegner, der im Hinspiel mit 116:70 Punkten deklassiert worden war. Im ersten Viertel knüpften die Gäste an diese Galavorstellung an, verteidigten bissig, trafen hochprozentig und führten nach zehn Minuten 27:14. Darussafaka wirkte überfordert - bis Kartal Ozmizrak mit einem Verzweiflungsdreier traf. Der wirkte wie eine Initialzündung, fortan trafen die Istanbuler mit ihren Distanzwürfen aus allen Lagen, selbst wenn sie gut verteidigt wurden. Bis zur Pause hatte sich Istanbul auf 44:50 herangekämpft, die Partie war wieder offen. Die Bayern hielten dagegen, vor allem Spielgestalter Stefan Jovic (10 Punkte) und der erneut starke Nihad Djedovic (20) hielten ihr Team im Spiel. Vor dem letzten Durchgang lag der FCB noch knapp in Front (67:65) und hielt das Spiel bis in die Schlusssekunden offen, was vor allem an der Treffsicherheit des Finnen Petteri Koponen lag, der mit 23 Punkten bester Werfer seines Teams war und fünf von sechs Dreiern verwandelte. Letztendlich machten die Distanzschützen von Darussafaka den Unterschied, insgesamt fanden 18 Dreier in den Münchner Korb. Zudem spielte Istanbuls Topscorer Toney Douglas (25 Punkte) nach der Pause groß auf.

Die Bayern müssen nun sehen, wie sie die Enttäuschung schnellstens aus den Köpfen bekommen, am Sonntag steht das Bundesliga-Heimspiel (16.30 Uhr) gegen Ludwigsburg an.