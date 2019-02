1. Februar 2019, 10:41 Uhr Basketball Bayern überrascht gegen Fenerbahce

In der Euroleague besiegen die Münchner den Titelkandidaten unerwartet in der Verlängerung. Heiko Westermann wird Jugendtrainer in Düsseldorf. Dallas gelingt ein spektakuläres Tauschgeschäft.

Meldungen in der Übersicht

Basketball, Euroleague: Bundesliga-Tabellenführer Bayern München hat in der Basketball-Euroleague für eine Überraschung gesorgt. Gegen Titelkandidat Fenerbahce Istanbul setzte sich das Team von Trainer Dejan Radonjic nach zweimaliger Verlängerung mit 90:86 (80:80, 66:66, 29:34) durch und feierte den elften Sieg im 21. Spiel. Das türkische Starensemble verpasste mit der erst dritten Niederlage die vorzeitige Qualifikation für das Playoff-Viertelfinale.

Die Münchner, die die Runde der letzten Acht ebenfalls fest im Visier haben, lieferten dem Favoriten wie schon im Hinspiel einen harten Kampf und konnten sich anders als in Istanbul am Ende belohnen. Die Entscheidung fiel erst zwölf Sekunden vor Schluss der zweiten Verlängerung durch einen Dreier von Vladimir Lucic. Der türkische Meister musste vor 6400 Zuschauern in der Münchner Halle ohne Topscorer Jan Vesely auskommen, der aufgrund einer Meniskus-Operation mehrere Wochen ausfällt. Beste Werfer für die Gastgeber waren Derrick Williams und Stefan Jovic mit je 19 Punkten, bei den Gästen überzeugte Ali Muhammed (23).

Fußball, Transfer: Heiko Westermann verstärkt ab Februar Fortuna Düsseldorf. Zusammen mit Cheftrainer Jens Langeneke und dem weiteren Co-Trainer Florian Welsche wird der ehemalige Abwehrspieler die B-Junioren in der Bundesliga West betreuen. Der 35-Jährige lief 27 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf und absolvierte 318 Bundesligspiele.

Basketball, NBA: Die Dallas Mavericks von Dirk Nowitzki haben ein spektakuläres Tauschgeschäft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgeschlossen. Die Texaner nehmen unter anderem den lettischen Youngster Kristaps Porzingis von den New York Knicks unter Vertrag, wie die Knicks am Donnerstag (Ortszeit) bestätigten.

Die Mavs verpflichteten damit neben Nowitzki und Sloweniens Europameister Luka Doncic den dritten europäischen Star. Der 23 Jahre alte Porzingis fällt derzeit allerdings noch langfristig nach einer Knieverletzung aus. Neben ihm kommen Tim Hardaway Jr., Trey Burke und Courtney Lee zu den Mavs, die dafür Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan, Wesley Matthews und zwei zukünftige Draftpicks abgeben. Dallas liegt derzeit hinter den Playoff-Plätzen in der Western Conference.