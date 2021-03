Die Siegesserie des FC Bayern in der Basketball-Bundesliga ist gestoppt. Nach zuvor sieben Erfolgen verlor das Team von Coach Andrea Trinchieri bei den Hamburg Towers am Samstagabend nach Verlängerung mit 86:91 (79:79, 43:41). Treffsicherste Spieler der Partie waren Hamburgs Jordan Swing und Maik Kotsar mit 21 und 20 Punkten. Die Bayern bleiben vorerst Tabellenzweiter, die Towers Sechster. Meister Alba Berlin kann mit einem Sieg gegen die Syntanics MBC Weißenfels am Sonntag an den Münchnern vorbeiziehen.

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg holte sich beim 88:74 (36:38) gegen den Tabellensiebten ratiopharm Ulm den fünften Sieg in Serie und festigte den letzten Playoff-Rang acht. Bester Mann bei den Oberfranken war Devon Hall mit einem persönlichen BBL-Bestwert von 25 Punkten.