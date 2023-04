Die Basketballer des FC Bayern München haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Brose Bamberg in einem Herzschlagfinale mit 73:72 (37:38) gewonnen. Kapitän Vladimir Lucic, der die spannende Partie eine Sekunde vor Schluss per Dreier noch drehte, war der Matchwinner des Abends. Die Bayern lagen lange Zeit leicht zurück, im letzten Viertel erarbeiteten sie sich dann einen leichten Vorsprung, den sie aber schnell wieder herschenkten. Für Bamberg ist die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Am Freitag hatten die Münchner ihre Euroleague-Saison mit einer 80:83-Niederlage gegen Kaunas beendet. Während der FC Bayern nach zwei erfolgreichen Spielzeiten, in denen jeweils der Playoff-Einzug glückte, diesmal nur auf Rang 15 landete, qualifizierte sich Kaunas für die K.o.-Runde.