Von dpa

Titelverteidiger Alba Berlin und Bayern München sind erfolgreich in die Play-offs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Hauptrundensieger aus Berlin setzte sich im ersten Viertelfinalspiel gegen Brose Bamberg mit 114:89 (61:45) durch. Die Münchner gewannen mit 77:53 (36:31) gegen ihren Angstgegner Niners Chemnitz und führen in der Serie nun 1:0. Beste Werfer der Münchner waren Malcolm Thomas mit 15 Punkten und Nick Weiler-Babb (13). In München geht es mit Spiel zwei an diesem Sonntag (20.30 Uhr/MagentaSport) weiter. Chemnitz hatte sowohl die zwei Duelle in der Hauptrunde als auch im Pokal gegen die Bayern gewonnen. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, erreicht das Halbfinale.