In der Euroleague gab es für die Basketballer des FC Bayern zuletzt wieder ein paar Rückschläge. Zwei Tage nach dem 86:71-Heimsieg gegen Anadolu Efes unterlagen sie am Freitag 80:91 gegen Monaco, haderten dabei ein wenig mit den Schiedsrichtern und ein wenig mehr mit dem verschlafenen Beginn. In der Bundesliga läuft es aktuell entspannter. Am zweiten Weihnachtsfeiertag setzte sich das Team von Trainer Pablo Laso problemlos mit 96:74 (46:32) beim Aufsteiger Tigers Tübingen durch und kletterte mit dem vierten Ligaerfolg in Serie auf Tabellenplatz drei. Point Guard Sylvain Francisco (20 Punkte) und Devin Booker (14) trafen am häufigsten für die Gäste - für die es im Zweitagesrhythmus weitergeht: Am Donnerstag (20.30 Uhr) empfangen sie in der Euroleague das Team aus Valencia, am Samstag (20 Uhr) gastiert der Bundesliga-Vorletzte Heidelberg in München.