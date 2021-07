Der FC Bayern hat in Basketball-Nationalspieler Andreas Obst einen der begehrtesten deutschen Profis verpflichtet. Der Nationalspieler, der am Sonntag mit der DBB-Auswahl die Olympia-Qualifikation geschafft hat und nun an den Sommerspielen in Tokio teilnimmt, erhielt einen Zweijahresvertrag. Der 24-Jährige kommt von Ratiopharm Ulm ist nach dem Serben Ognjen Jaramaz der zweite Zugang auf der Position des Shooting Guards. "Für den FC Bayern zu spielen, das empfinde ich als sehr große Ehre", sagte Obst in einer Mitteilung vom Dienstag. Er kennt Trainer Andrea Trinchieri und Sportdirektor Daniele Baiesi bereits aus gemeinsamen Zeiten in Bamberg. Damals war er bei den Italienern auch durch kulinarische Sünden aufgefallen. "Er legt Ananas auf die Pizza, deshalb wird er nie für uns spielen", hatte Baiesi kürzlich im Scherz gesagt.