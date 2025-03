Diesmal gab es im BMW Park so manch andere Dinge zu sehen als sonst, darunter in Johannes Voigtmann einen Basketball-Weltmeister, die völlig freistehend nicht einmal den Ring des Korbs trifft, oder den Weltmeister und Dreier-Spezialisten Andreas Obst, der keinen einzigen Dreier versenkte – all das ausgerechnet gegen den Tabellenführer aus Ulm, und zugleich vor den Augen eines der berühmtesten Ulmer namens Uli Hoeneß. Immerhin wurde es in diesem vermeintlichen Spitzenspiel der Bundesliga (BBL) spannend, und irgendwie gelang es den Bayern, die Oberhand zu behalten: ein mäßiges Schlussviertel genügte, um Ulm am Montagabend 70:62 (28:30) zu schlagen. Damit ist der FC Bayern erst einmal alleiniger Spitzenreiter der BBL. Doch der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams wird womöglich noch wichtig, das Spiel am Montagabend war ein Nachholspiel des 14. Spieltags, in drei Wochen treffen die beiden Spitzenteams in Ulm erneut aufeinander.