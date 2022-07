Die Basketballer des FC Bayern München haben Othello Hunter, 36, bis 2023 an sich gebunden. Der erfahrene US-Center geht somit in seine zweite Spielzeit beim fünfmaligen deutschen Meister - er war im vergangenen Sommer aus Tel Aviv nach München gewechselt. In der abgelaufenen Saison war Hunter eine der Stützen im Team von Trainer Andrea Trinchieri auf dem Weg in die Euroleague-Playoffs, in denen der FCB am FC Barcelona scheiterte und ins BBL-Finale, wo Alba Berlin sich als stärker erwies. In der Euroleague erzielte Hunter in 35 Einsätzen durchschnittlich 7,7 Punkte und fing fünf Rebounds. Auch aus der Distanz hatte der 2,02-Meter-Mann aus North Carolina eine gute Quote von 37,5 Prozent. In der Playoff-Serie gegen Barcelona (2:3) absolvierte Hunter seine 250. Partie in der europäischen Königsklasse. "Ich bin dankbar, weiter ein Teil dieser Familie zu sein", ließ sich Hunter in einer FCB-Mitteilung zitieren: "Die Mission in München ist noch nicht beendet." Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi sagte: "Othello hat unser Team in schwierigen Momenten geführt, war auf beiden Seiten des Feldes sehr präsent und ebenso in der Kabine als Förderer der jungen Spieler."

Die Bayern haben außerdem Center Danko Brankovic, 22, mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der 2,16-Meter-Mann kommt vom kroatischen Rekordmeister Cibona Zagreb.