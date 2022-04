Bayern-Basketballer unterliegen Hamburg

Drei Tage nach dem EuroLeague-Highlight in Barcelona haben die Basketballer des FC Bayern auf dem Bundesliga-Parkett einen Rückschlag erlitten. Die Münchner mussten sich bei den Hamburg Towers mit 83:87 (38:41) geschlagen geben, bleiben aber Tabellendritter. Die Telekom Baskets Bonn festigten derweil Platz eins durch ein 78:76 (42:28) gegen die BG Göttingen und haben damit im Play-off-Viertelfinale sicher Heimrecht. Die Bayern, die am Donnerstag im Viertelfinale der EuroLeague durch einen überraschend klaren Sieg beim FC Barcelona (90:75) zum 1:1 ausgeglichen haben, kämpften sich in Hamburg nach dem schwachen ersten Viertel (13:24) wieder heran. Für den Sieg reichte es am Ende nicht, bester Werfer der Gäste war Deshaun Thomas (28 Punkte).