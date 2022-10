Bayern am Tabellenende

Als einziges Team der Euroleague müssen die Basketballer des FC Bayern München auch nach fünf Spieltagen auf den ersten Sieg im europäischen Spitzenwettbewerb warten. Am Freitag verlor der Basketball-Bundesligist mit 72:78 (43:44) bei Roter Stern Belgrad, das zuvor noch ohne Erfolg gewesen war. Damit rutschten die Bayern auf den letzten Tabellenplatz. "Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. In einem so physischen Spiel machen Details den Unterschied", sagte Münchens Trainer Andrea Trinchieri. Die Partie war intensiv, im dritten Viertel setzte sich Belgrad etwas ab, im Schlussviertel reichte die Gegenwehr der Münchner nicht mehr. Mit 18 Zählern war Cassius Winston bester Punktesammler der Bayern.