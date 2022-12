"Ich freue ich mich sehr darüber, nach Hause zurückzukehren." Basketballtrainer Dirk Bauermann sagt das über seine neueste Station in seiner langen Karriere. Der 65-Jährige wird am 1. Januar 2023 beim Deutschen Basketball Bund (DBB) den Posten des Bundestrainers und Koordinator für den männlichen Nachwuchsbereich übernehmen. Bauermann ist der bekannteste und erfolgreichste deutsche Coach, war von 2003 bis 2011 Bundestrainer und gewann 2005 EM-Silber. Bauermann gewann mit Leverkusen und Bamberg neun deutsche Meistertitel und viermal den Pokal und war viermal Bundesliga-Trainer des Jahres. Danach betätigte sich der Oberhausener als Basketball-Globetrotter, trainierte den litauischen Topklub Lietuvos Rytas, hatte Stationen in Russland (Wolgograd, China (Sichuan Blue Whales) und der Türkei (Pınar Karşıyaka), leitete zwischenzeitlich Erstligist Würzburg an (2016 bis 2018) und war zuletzt am Aufstieg der Rostock Seawolves beteiligt. Neben der deutschen Nationalmannschaft betreute Bauermann Polen (2013), den Iran (2015 bis 2017) und zuletzt die tunesische Nationalmannschaft (2020 bis 2022), mit der er die Afrikameister wurde.