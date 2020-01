Basketball, Trainer: Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann heuert beim Zweitligisten Rostock Seawolves an. Der 62-Jährige, der in seiner Karriere neun deutsche Meisterschaften und viermal den Pokal gewonnen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Bauermann wird Nachfolger von Milan Skobalj, in der Tabelle der ProA-Liga belegen die Seawolves derzeit Platz zwölf.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe in Rostock. Vorstand und Management haben mich von ihrer Vision, ihrem Plan überzeugt", sagte Bauermann, der mit dem FC Bayern 2011 in die Bundesliga aufgestiegen war, in einer Vereinsmitteilung. "Meine Aufgabe wird es nun sein, das Team schrittweise weiterzuentwickeln, aber auch dabei zu helfen, das Programm insgesamt auf ein noch höheres Niveau zu bringen."

Mit der Nationalmannschaft hatte Bauermann als Trainer 2005 EM-Silber gewonnen und 2008 an den Olympischen Spielen in Peking teilgenommen. Zuletzt war der Coach in der Türkei tätig. "Dirk Bauermann als Head Coach (...) zu verpflichten, ist eine einmalige Chance. Mit seiner Erfahrung, Führungsqualität und Expertise wird er den Basketballstandort Rostock weiter voranbringen", sagte Jens Hakanowitz, der Sportliche Leiter der Rostocker.

Fußball, Italien: Zlatan Ibrahimovic hat 2794 Tage nach seinem letzten Spiel für den AC Mailand ein umjubeltes Comeback gegeben. Der schwedische Fußball-Star wurde für die Rossoneri am Montag beim 0:0 gegen Sampdoria Genua in der 55. Minute eingewechselt, 58.000 Zuschauer feierten den 38-Jährigen bei jedem Ballkontakt. "Ich war zutiefst berührt", sagte Ibrahimovic nach der Partie und fügte in seiner typischen Art an: "Ich blieb konzentriert, versuchte zu treffen und wie ein Gott vor der Fankurve zu feiern. Das Tor wird im nächsten Spiel fallen."

Ibrahimovic hatte von 2010 bis 2012 für Milan gespielt, bevor er zu Paris St. Germain und Manchester United weiterzog. Nun kehrte er nach knapp zwei Jahren bei Los Angeles Galaxy nach Mailand zurück. "Ich jage nach Adrenalin, denn in meinem Alter spielt man nicht mehr fürs Geld", hatte er vor dem Anpfiff gesagt. Übermäßiger sportlicher Erfolg ist auch nicht zu erwarten: Der AC Mailand ist in der Serie A Zwölfter.

Um die Spitze kämpfen Juventus Turin, das dank dreier Tore von Cristiano Ronaldo 4:0 (0:0) gegen Cagliari Calcio gewann, und der punktgleiche Tabellenführer Inter Mailand. Beim 3:1 (2:1) im Topspiel beim SSC Neapel traf Stürmer Romelu Lukaku am Abend doppelt.

Fußball, England: Der FC Arsenal und sein früherer Fußball-Weltmeister Mesut Özil haben sich im englischen FA-Cup weiter aus der Krise gearbeitet. Gegen Zweitliga-Spitzenreiter Leeds United feierte der Rekordpokalsieger in der dritten Runde mit 1:0 (0:0) im vierten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Mikel Arteta den zweiten Erfolg nacheinander. In der Runde der besten 32 (24. bis 27. Januar) muss der 13-malige Cupgewinner nun zum Premier-League-Duell bei Abstiegskandidat AFC Bournemouth antreten.

Fünf Tage nach dem ersten Erfolg mit Arteta auf der Bank in der Meisterschaft gegen Rekordchampion Manchester United (2:0) taten sich die Londoner gegen Leeds trotz des Klassenunterschieds lange schwer. Erst zehn Minuten nach der Pause erlöste der frühere Hoffenheimer Reiss Nelson die Gastgeber, bei denen Ex-Nationalspieler Özil 13 Minuten vor Spielende verletzt ausgewechselt wurde, mit dem letztlich schon entscheidenden Führungstreffer.

Tennis, Kerber: Tennisspielerin Angelique Kerber ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Die Wimbledonsiegerin von 2018 unterlag am Montag gleich in der ersten Runde des WTA-Turniers von Brisbane gegen die Australierin Samantha Stosur mit 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). In einer umkämpften Partie musste sich die 31 Jahre alte Kielerin nach 1:54 Stunden der Weltranglisten-98. geschlagen geben und kassierte so einen Dämpfer in der Vorbereitung auf die Australian Open. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 20. Januar.

Die Weltranglisten-18. Kerber hatte neben der Teilnahme am Turnier in Brisbane auch einen Start in Adelaide geplant. Sie wird in dieser Saison vom neuen Trainer Dieter Kindlmann betreut. Vor dem Jahreswechsel hatte Deutschlands Nummer 1 für das Finale bei einem Einladungsturnier auf Hawaii kurzfristig absagen müssen, aber keine Auswirkungen auf ihre Auftritte in Australien erwartet.