Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann betreut die tunesische Basketball-Nationalmannschaft im Juni beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien und bekommt es dort eventuell mit Deutschland zu tun. Das gab der Zweitligist Rostock Seawolves, Bauermanns aktueller Arbeitgeber, bekannt. Die neue Aufgabe werde seine Arbeit in Rostock "in keiner Weise beeinträchtigen", versicherte der 62-Jährige. Der WM-20. Tunesien spielt in Split gegen Gastgeber Kroatien und Brasilien; Deutschland trifft in der Parallelgruppe auf Mexiko und Russland. Nur der Turniersieger fährt nach Tokio.

© SZ vom 18.02.2020 / SID Feedback