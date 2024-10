Der deutsche Basketball-Meister und Pokalsieger FC Bayern München muss mehrere Wochen auf Nationalspieler Niels Giffey verzichten. Wie der Klub mitteilt, hat sich der Weltmeister am vergangenen Sonntag im Bundesligaspiel bei der BG Göttingen einen Finger gebrochen. Giffey wurde am Dienstagvormittag erfolgreich am betroffenen Ringfinger der linken Hand operiert.