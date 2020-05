Basketball-Nationalspieler Danilo Barthel, 28, blickt in eine ungewisse Zukunft. Sein Vertrag beim deutschen Meister Bayern München läuft im Sommer aus. "Ich habe mich vor ein paar Wochen arbeitslos gemeldet", sagte Barthel im MagentaSport Podcast "Abteilung Basketball". Dass die Gespräche über eine Verlängerung ins Stocken gerieten, habe auch mit Covid-19 zu tun: "Man muss wirklich sagen, dass es aktuell andere Probleme gibt und diese ganze Thematik erst mal hinten angestellt ist." Das geplante BBL-Finalturnier sieht er als Chance, übte aber auch Kritik: "Es sind aktuell noch sehr viele Fragen, die da offen sind. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man die Spieler etwas mehr in die Entscheidungsfindung einbezogen hätte", um so auch deren Sorgen wahrzunehmen. Die BBL einigte sich am Montag darauf, ein mögliches Finalturnier im Juni in München auszutragen. Zur Durchführung fehlen der Liga noch die behördlichen Genehmigungen. Dazu soll möglichst diese Woche das Sicherheits- und Hygienekonzept eingereicht werden.