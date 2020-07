Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat Aufbauspieler Kenneth Ogbe verpflichtet. Der 25-Jährige kommt von Doublesieger Alba Berlin und erhält einen Zweijahresvertrag. Dies teilte der Basketballbundesligist am Freitag mit. Ogbe spielte seit Juni 2018 für die Berliner. Er kam 54 Mal in der Bundesliga und 34 Mal auf internationalem Parkett zum Einsatz. "Ich bin hier richtig, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich werde mich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellen und wie immer ich kann, dem Team helfen", sagte Ogbe. "Ich bringe viel Energie aufs Parkett, bin immer positiv und habe sehr viel Spaß am Basketballspielen."