Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat mit der Verpflichtung von Solomon Young für die Center-Position seine Kaderplanung abgeschlossen und wird mit 13 Spielern gleich mit einem Knaller in die Saison starten: Zum Saisonauftakt am 2. Oktober wird der deutsche Meister Alba Berlin (15 Uhr) zu Gast in der Brose Arena auftauchen. Für Bambergs Trainer Oren Amiel, der den neunmaligen deutschen Meister zurück zu alter Größe führen will, ist das gleich ein aussagekräftiger Saisoneinstieg, bis dahin bleibt indes noch ein bisschen Vorbereitungsarbeit für den Israeli.

Denn außer Nationalspieler Christian Sengfelder und Routinier Patrick Heckmann sind ausnahmslos neue Spieler im seinem Team, das mit Young nun komplett ist. Der 24-jährige US-Amerikaner kommt vom belgischen Club Leuven Bears und hat bei den Oberfranken zunächst nur bis Mitte Oktober unterzeichnet, allerdings beinhaltet der Vertrag eine Verlängerungsoption bis Saisonende. So wird das Risiko minimiert, sollte Young nicht zum Team passen. Das 2,03 Meter große und 110 Kilogramm schwere Kraftpaket kam in Leuven auf im Schnitt 13 Punkte und sechs Rebounds. "Solomon ist ein junger, hungriger Spieler, dessen Spielweise sich über Härte und Energie definiert. Er kann durch seine Physis am Ring agieren, versteht es aber auch, durch seinen guten Wurf das Feld breit zu machen", sagt Trainer Amiel.

Young spielte für die Iowa State University, ehe er in seinem ersten Profijahr zu den Leuven Bears nach Belgien wechselte. In Bamberg will er "Teil des Neuaufbaus sein, um die große Historie wieder aufleben zu lassen". Er sei zudem ein Spieler, der auch einmal "die Drecksarbeit auf dem Parkett" verrichte. Im Gegensatz zu seiner Freizeit: "Ich koche gerne."