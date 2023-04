Bamberg verliert in Heidelberg

Die Basketballer von Brose Bamberg haben einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um einen Playoff-Platz hinnehmen müssen. Das Team von Cheftrainer Oren Amiel kassierte am 27. Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) bei den MLP Academics Heidelberg eine 100:109-Niederlage und bleibt weiterhin auf dem zehnte Tabellenplatz. Für Rang acht, den derzeit die Würzburg Baskets belegen und der als letzter für die K.o.-Runde qualifiziert, fehlt den Oberfranken derzeit zwar nur ein Sieg, allerdings hat Bamberg bei 13 Siegen und 15 Niederlagen auch ein Spiel mehr ausgetragen, als die fränkische Konkurrent Würzburg (14:13).

Bei sechs noch ausstehenden Partien ist ein Erfolg im kommenden Heimspiel an diesem Mittwoch gegen den Tabellenfünften Ludwigsburg (16:11 Siege) schon fast Pflicht, um aussichtsreich im Playoff-Rennen zu bleiben. Bei der Niederlage in Heidelberg konnten in Topscorer Patrick Miller (19 Punkte), Jaromir Bohacik (15), Christian Sengfelder (13), Gerel Simmons, Spencer Reaves (je 11) und Kevin Wohlrath (10) gleich sechs Bamberger Spieler zweistellig punkten. Der für Amir Bell, dessen Saison nach einem Unterschenkelbruch beendet ist, nachverpflichtete Devon Thomas kam bei seinem Debüt auf sechs Zähler.