Bamberg verliert in Berlin

Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga 70:82 (31:41) bei Alba Berlin verloren. Nach einer schwachen ersten Halbzeit fingen sich die Gäste im dritten Viertel (24:17) und konnten die Partie nach 33 Minuten zum Stand von 62:62 ausgleichen. Der Dreier von Kenneth Ogbe zur möglichen Führung fiel danach nicht, auf der Gegenseite traf Peyton Siva mit einem Distanzwurf für Berlin - es war der Beginn eines spielentscheidenden 12:0-Laufs des deutschen Meisters. "In den letzten Minuten hat Alba seine Klasse und seine höhere Qualität in Person von Spielern wie Siva gezeigt", meinte Brose-Trainer Johan Roijakkers. Bester Bamberger Werfer war David Kravish mit 20 Punkten.