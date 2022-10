Der frühere Basketball-Serienmeister Brose Bamberg hat nach seinem Bundesliga-Fehlstart mit fünf Partien ohne Sieg Topscorer Justin Wright-Foreman suspendiert. "Manchmal muss man als Trainer Entscheidungen treffen, die für Außenstehende eventuell nicht nachvollziehbar scheinen", sagte Coach Oren Amiel. Gespräche über eine Vertragsauflösung mit dem ehemaligen NBA-Profi (vier Spiele für Utah Jazz) laufen. Wright-Foreman, 25, war mit 15,4 Punkten im Schnitt Bambergs bisher erfolgreichster Werfer. Amiel hatte bereits nach dem 66:76 am Freitag gegen Hamburg angekündigt, dass er Dinge ändern müsse, weil die Mannschaft in entscheidenden Phasen nicht wisse, was sie spielen solle. Die Entscheidung sei "im Sinne des Teams" gefällt worden. Um schnellstmöglich in die Spur zu finden, bedürfe es "eines 100-prozentigen Commitments für die Sache, für unsere Ziele".