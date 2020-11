Die Niners Chemnitz müssen in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter auf ihr erstes Saisonspiel warten. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, muss auch das für Samstag angesetzte Gastspiel bei Brose Bamberg verschoben werden. Einige Spieler und Teammitglieder der Niners waren Ende vergangener Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden, die gesamte Mannschaft befindet sich seitdem in häuslicher Quarantäne. Bereits das erste angesetzte Saisonspiel der Sachsen bei den Crailsheim Merlins war deshalb ausgefallen. Die BBL stimmte in beiden Fällen dem Antrag der Chemnitzer auf Spielverlegung zu. An den ersten beiden Spieltagen fielen insgesamt schon vier Partien der Corona-Krise zum Opfer.