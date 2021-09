Den Basketballern von Brose Bamberg ist der Start in die Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gelungen. Das Team von Trainer Johan Roijakkers gewann bei der BG Göttingen mit 82:76 Punkten und hat damit die Pleite in der Champions-League-Qualifikation einigermaßen kaschiert. In der ersten Halbzeit lief alles nach Plan, Brose agierte konzentriert und ging mit einem 46:37-Vorsprung in die Kabine - worauf sie jedoch im dritten Viertel den Rhythmus verloren: Die Gastgeber schlossen vor dem letzten Durchgang bis auf einen Punkt auf (58:59). Doch Bamberg steigerte sich und gewann letztlich verdient. Bayreuth und Würzburg dagegen haben ihre Debüts verpatzt. Bayreuth startete in seinem Auswärtsspiel in Gießen souverän, lag zur Pause noch deutlich mit 47:35 Punkten in Führung. Aber die Gastgeber kamen immer besser in Fahrt, waren vor dem letzten Viertel in Schlagdistanz (61:66) und überrollten die völlig indisponierten Oberfranken zum 86:74-Erfolg. Ähnlich erging es den Würzburgern, die bei den Merlins Crailsheim mit 84:111 unter die Räder kamen. Zur Halbzeit lagen die Gäste noch mit 50:47 vorne, doch im dritten Viertel leistete sich Würzburg nach den Worten von Trainer Denis Wucherer einen "relativ großen kollektiven Breakdown", den die Merlins zu einem 24:5-Lauf nutzten.