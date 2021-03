Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat sich am 25. Spieltag gegen Ratiopharm Ulm mit 88:74 Punkten durchgesetzt. Angetrieben von Tyler Larson (vier Punkte, neun Rebounds, sieben Assists) drehten die Bamberger einen zwischenzeitlichen Elf-Punkte-Rückstand (20:31, 15.) und feierten ihren fünften Liga-Sieg in Serie. "In der ersten Halbzeit haben wir die Energie nicht gefunden. In der zweiten waren wir dann physischer", sagte Trainer Johan Roijakkers. Bester Werfer seines Teams war Devon Hall mit 25 Punkten. s.Oliver Würzburg hingegen verlor gegen die Telekom Baskets Bonn 73:83. Bester Werfer der Würzburger war Florian Koch (16).