Aus Bamberger Sicht ist die fränkische Basketballwelt wieder in Ordnung, denn mit dem 84:71-Sieg im Oberfranken-Derby bei Medi Bayreuth hat Brose mit dem Konkurrenten die Plätze getauscht und ist als Zehnter bestes fränkisches Team in der ersten Liga. Der Fünfzehnte Würzburg siegte 89:76 in Göttingen und sicherte sich wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib. Der ist für Bamberg kein Thema, der Derby-Sieg gelang souverän, von Beginn an lag Brose vorn, führte zur Halbzeit zweistellig (47:36) und brachte den Erfolg, angeführt vom starken Nationalspieler Christian Sengfelder (18 Punkte), problemlos ins Ziel. Für Bayreuth war es die sechste Niederlage in Serie, in einer Woche steht das Gastspiel bei Meister Berlin an.