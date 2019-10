Bamberg (dpa/lby) - Der neunmalige deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat den Aufbauspieler Retin Obasohan verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, erhält der 26-Jährige einen Vertrag für die laufende Saison. Der Belgier Obasohan spielte zuletzt in der G-League in den USA bei den Northern Arizona Suns. "Die Saison geht jetzt erst richtig los, es kommen viele Spiele auf uns zu, daher brauchten wir eine Entlastung auf den Guard-Positionen", sagte Sportdirektor Leo De Rycke.