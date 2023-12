Die Bamberg Baskets haben sich am Samstag durch einen dramatischen 88:87 (42:39)-Sieg bei Rasta Vechta im Pokal-Viertelfinale ins Top-Four-Turnier gekämpft. Vor 3140 Zuschauern glückte der Mannschaft von Trainer Oren Amiel damit die Revanche für die klare Bundesliga-Niederlage in Vechta Ende September. Der Mann des Spiels war Bambergs Guard Zach Copeland: Zwölf Sekunden vor dem Ende warf der 26-jährige US-Amerikaner den siegbringenden Dreier, mit 33 Punkten war er ohnehin mit großem Abstand der Topscorer des Spiels. Vechta hatte im vierten Viertel innerhalb von knapp sieben Minuten einen 21-Punkte-Rückstand aufgeholt, den Sieg durch Copelands Glanzleistung aber verpasst. "Sie haben uns im letzten Viertel mit ihrer Zone ein wenig überrascht und auch aus dem Spiel gebracht", sagte Copeland: "Ich liebe es, diese letzten Würfe für meine Mannschaft zu nehmen. Alles in allem war es ein verrücktes Spiel und ich bin froh, dass wir es am Ende gewonnen haben."