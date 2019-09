Artikel per E-Mail versenden

Bamberg (dpa/lby) - Rund zwei Wochen vor Beginn der Saison in der Basketball-Bundesliga hat Brose Bamberg den bisherigen Leistungsträger Nikos Zisis mit einer Zeremonie verabschiedet. Die Franken zogen am Samstagabend symbolisch das Trikot des Griechen unter das Hallendach, seine Nummer 6 wird nicht mehr vergeben. Der inzwischen 36-Jährige hatte von 2015 bis 2019 in Bamberg gespielt und dabei zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege gefeiert. "Die Stadt ist ein spezieller Ort für mich und diesen Moment werde ich nie vergessen", sagte Zisis über das Hallenmikrofon. Der Routinier verließ Brose im Sommer und wechselte zu Badalona nach Spanien.